الأمين العام لكتائب حزب الله: لن يُسلم سلاح المقاومة الا بيد مولانا ابن الحسن (ع)

2020/06/29 | 21:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد امين عام كتائب حزب الله، الاثنين، ان سلاح المقاومة الاسلامية لن يسلم الا بيد مولانا ابن الامام الحسن عليهم السلام.وذكر الامين العام في بيان تلقته /المعلومة/، ان “سِلاحُ المُقاوَمَةِ الإسلامِيّةِ هُو أَصْلُ أُصْولِ الشَّرعِ وَالشَّرعيَّةِ، وَلَنْ يُسَلَّمَ إلا بِيَدِ مَوْلَانا ابنِ الحَسَنِ سَلامُ اللهِ عَلَيهِ”.واضاف: “لَنْ يَحْصُرَ أوْ يُحصيَ هذا […]

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