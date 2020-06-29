الصحة النيابية تكشف عن حجم طاقة الاشغال السريري للمصابين بكورونا.. اكثر بـ 8 الاف من عدد الراقدين الحالي !

2020/06/29 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، غايب العميري، الاثنين (29 حزيران 2020) عن حجم طاقة...





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