الصين على موعد مع وصول وفد تحقيقي بشأن أصل فيروس كورونا.. إلى ماذا ستؤدي النتائج؟

2020/06/29 | 21:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين، إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية وقالت إنها ستنسحب منها، دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.وقال الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إنه […]

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