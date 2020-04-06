أربيل.. تعليق دوام المراكز الصحية بسبب كورونا

2020/06/29 | 21:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة اربيل في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تحديد عدد من المستشفيات والمراكز الطبية لتقديم الخدمات الصحية والطبية وتعليق الدوام جميع مديريات الصحة والمستشفيات والمراكز الاخرى من اجل الاسهام في محاربة فيروس كورونا وحماية الاطباء والكوادر الطبيين والمواطنين من الوباء.

وجاء في بيان للمدير العام لصحة اربيل دلوفان محمد، ورد لوكالة شفق نيوز، انه من اجل المصلحة العامة وحماية الكوادر والمواطنين خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد فانه تقرر تعليق الدوام في المديريات والمستشفيات والمراكز والعيادات الصحية والمؤسسات الصحية الصباحية والمسائية الاخرى ماعدا الاماكن المحددة التي ستستمر بالدوام وفقا لنظام الخفارة لتقديم الخدمات الطبية وفقا للتعليمات الوقائية من فيروس كورونا اثناء تقديم العلاج.

واضاف ان الاماكن المحددة وفقا لهذا التعميم هي مستشفى الطوارئ والاستشاريات الموجودة داخل المستشفيات ومراكز الثلاسيميا ومركز ليلى قاسم (لعلاج السكري) ومستشفى نانكلي ومجمع طب الاسنان ومركز خانزاد (لمعالجة الاسنان).

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