خاص لـ”العهد نيوز”.. فريق بحثي من جامعة تكريت ينجح بصناعة كحول مضادة للفيروسات ” صور”

2020/06/29 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد التدريسي في جامعة تكريت د فدعم متعب، اليوم الاثنين، ان ان فريقا طبي من الجامعة تمكن من صناعة كحول اثانول بتركيز يبلغ 70‎%‎ مضادة للفايروسات وتستخدم بتعقيم ردهات الحجر الصحي في مستشفيات صلاح الدين وبكميات كبيرة لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورنا وقال متعب في حديث خص به لـ”العهد نيوز”، ” ان […]

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