نائب عن الفتح لـ”العهد”: جمعنا تواقيع الكترونية لاستضافة الكاظمي بشان فايروس كورونا

2020/06/29 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد عضو مجلس النواب عامر الفايز، اليوم الاثنين، الكاظمي يعمل على حصر صلاحية التنقلات والتعيين في المحافظات به شخصيا وهي مسألة مرفوضة.وقال الفايز في حديث متلفز لقناة “العهد”، ان ” كافة المناصب ينبغي ان تخضع الى مجلس النواب ومن دون ذلك يعد خلافا للدستور” ولفت، ” البرنامج الحكومي للكاظمي لم نلحظ منه […]

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