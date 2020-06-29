2020/06/29 | 21:17 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط ترسل صهريج أوكسجين طبي لدعم صحة ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 21:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط ترسل صهريج أوكسجين طبي لدعم صحة ذي قار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط ترسل صهريج أوكسجين طبي لدعم صحة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).