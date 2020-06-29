شاهد وثائق وفيديو: الإسم الحقيقي لشهد الشمري يفتضح خبر إصابتها بفيروس كورونا منذ 10 أيام

2020/06/29 | 21:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت صفحة مختصة بالمشاهير ونقد الفنانين، نتائج تشير إلى اصابة الشاعرة والاعلامية شهد الشمري وشقيقها بفيروس كورونا.إلا أن النتيجة حملت اسم “دعاء” بدلا من شهد، الاسم الذي يرجح البعض انه اسمها الحقيقي، اعتمادا على مقطع فيديو سابق للشمري ظهرت بصحبة فتاة دعتها بـ”دعاوي” بدلا من شهد.واظهرت وثيقة اصابة دعاء […]

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