"لم ندخل الغرف المغلقة".. محكمة مصرية تتخذ قرارا بشأن فتيات "التيك توك"

2020/06/29 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاثنين، حجز قضية فتيات تطبيق "تيك توك"، التي أشعلت الجدل في مصر، للحكم في جلسة 27 يوليو المقبل، بحسب ما أفادت صحف محلية مصرية. ويتهم في هذه القضية الطالبة الجامعية بكلية الآثار بجامعة القاهرة حنين حسام والفتاة العشرينية مودة الأدهم وثلاث أخريات. وبعد قرار القاضي، ظهرت حسام وهي في حالة من الانهيار وقالت إنها لم تفعل شيئا، وأنها من براءتها. وأوقفت الأجهزة الأمنية في مصر خلال الشهرين الماضيين شابات مشهورات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأحالتهن إلى النيابة العامة بتهم أخلاقية، في خطوة أثارت جدلا.وكانت النيابة قد وجهت للفتيات تسع تهم وأحالتهن إلى محكمة الجنايات. ومن ضمن هذه الاتهامات "الاتجار بالبشر والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر والاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية ونشر فيديوهات تحرض على الفسق وتلقي تحويلات مالية من التطبيق". وتصل عقوبة هذه الاتهامات مجتمعة إلى السجن لنحو ثمانية أعوام وغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه. وخلال المحاكمة الاثنين، نفت حسام والأدهم الاتهامات الموجهة إليهن أو الظهور في موضع مخل أو فيديو أو صور إغراء.ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المتهمتين نفيهما دخول "أي غرف مغلقة عبر الحسابات الإلكترونية".وفي أبريل، بثت حنين حسام، طالبة كلية الآثار بجامعة القاهرة والمعروفة في مصر لمنشوراتها على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك"، مقطع فيديو تدعو فيه الفتيات المصريات إلى العمل معها.وظهرت حسام التي لم تبلغ العشرين من العمر والتي يتابع حسابها 1.3 مليون شخص، في الفيديو وهي ترتدي قميصا رماديا وحجابا أحمر، وخاطبت الفتيات قائلة "أنا أعرف أن لديكن مشاكل مادية.أنا أسست وكالة (...) وأريد في الغروب (المجموعة) بنات فقط.لا أريد أي ولد".وأضافت: "ستتعرفين على الناس وتكونين صداقات بشكل محترم وجميل...أهم شيء عندي السمعة...ولكل شيء ثمنه وحسب المشاهدات، من 36 دولارا حتى 2000 و3000 دولار".وأوقفت الشرطة المصرية حسام في وقت لاحق.وفي 23 أبريل، وجهت النيابة العامة لها اتهاما "بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول...على منافع مادية".وفي مايو، تم توقيف مودة الأدهم، وهي فتاة عشرينية من مشاهير "تيك توك"، ويتابع حسابها على موقع إنستغرام قرابة مليوني شخص.ووُجهت لها تهمة "الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري".

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