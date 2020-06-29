ما العلاقة بين اللحم المشوي والسرطان؟

2020/06/29 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الدكتورة مارينا ماكيشا، أخصائية التغذية الروسية، أن عدم الإفراط بتناول اللحوم المشوية، وخاصة غير الدهنية منها، لن يلحق بالجسم أي ضرر.ووفقا لها، يجب ألا تزيد كمية اللحم المشوي التي يتناولها الشخص عن 200-250 غراما في الأسبوع.لأنه عند تناول اللحم المشوي أكثر من ذلك، قد يشكل خطرا على الصحة.وأضافت موضحة، […]

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