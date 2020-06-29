“كورونا” في العراق.. إصابة الممثّل “إحسان دعدوش” والرياضي “أياد بنيان”

2020/06/29 | 21:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن فيروس #كورونا أخذ يضرب بقوة في الوسطين الفني والرياضي في #العراق، فبعد أن خلّف إصابات ووفيات فيهما، ها هو يعود من جديد للتفشي في هذين الوسطين.فنياً، أُصيب الممثّل العراقي المعروف #إحسان_دعدوش بوباء…

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