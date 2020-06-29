عضو باتحاد القوى يعلق على قرارات الكاظمي الاخيرة ويؤكد: تقييد يد المحافظين خطوة بالاتجاه الصحيح

2020/06/29 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق عضو اتحاد القوى النائب احمد مظهر الجبوري، الاثنين (29 حزيران 2020)، على قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الخاصة بالدرجات الخاصة وتقييد يد المحافظين في التعيينات.وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيال ملف الدرجات الخاصة جريئة وشجاعة وتستحق الاحترام وليس لدينا أي اعتراض عليها".

وأضاف، "نطالب الكاظمي باعتباره شريكا في العملية السياسية بأن يعالج المشاكل في وجود شخصيات عليها ملفات في النزاهة وصلت الى مرحلة التحقيق وبعضهم مدانون لكن شملهم قانون العفو واعطاءهم فرصة للعودة الى مناصبهم بينهم مدراء عامين ووكلاء في الوزارات".واضاف الجبوري، ان "الكاظمي من حقة اصدار قرار يقيد يد المحافظين الذين اغلبهم بدء يتصرف بشكل شخصي في ادارة ملفات محافظتهم من خلال اقالة المدراء ووصل الحال الى مدراء الاقسام".

وأكد الجبوري أن "تقييد الامر خطوة بالاتجاه الصحيح خلال الفترة الراهنة لحين ان يجد مجلس شورى الدولة اطار لمراقبة عمل المحافظين لمنع استخدام نفوذهم لمصالح حزبية او شخصية بعيدا عن مصالح خدمة الناس".

وكانت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات اصدرت، الأحد (28 حزيران 2020)، تعميما بمنع إجراء تغييرات في 4 مناصب إلا بموافقة الرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن رئيس سكرتارية الهيئة طورهان مظفر المفتي، جاء فيها كتاب أعمام "اشارة إلى كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد 871 والمؤرخ في 6/15/ 2020، تقرر عدم اجراء تغييرات في مناصب نائب المحافظ والقائمقامين والمديرين العامين (مدير عام الصحة، مدير عام التربية، مدير عام الاستثمار)".

وتضمنت الوثيقة "فضلا عن معاون المحافظ باعتبار الأخير من الوظائف المهمة في المحافظة وذلك إلا بعد استحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء".

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