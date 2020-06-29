كورونا.. مدير مستشفى ببغداد يحذر من خطأ تقع به عوائل عراقية ويسمح بتسلل الفيروس لمنازلها

2020/06/29 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حذر مدير مستشفى ببغداد من خطأ تقع فيه عوائل عراقية ويسمح بدخول فيروس كورونا لمنازلها رغم اعتماد ...





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