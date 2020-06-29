2020/06/29 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر صحي، اليوم الاثنين، بأن 4 موقوفين اصيبوا بفيروس كورونا، في مركز احتجاز شمال شرق م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا.. إصابة 4 موقوفين بقضايا إرهاب داخل السجن في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
أفاد مصدر صحي، اليوم الاثنين، بأن 4 موقوفين اصيبوا بفيروس كورونا، في مركز احتجاز شمال شرق م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا.. إصابة 4 موقوفين بقضايا إرهاب داخل السجن في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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