كورونا.. إصابة 4 موقوفين بقضايا إرهاب داخل السجن في ديالى

2020/06/29 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر صحي، اليوم الاثنين، بأن 4 موقوفين اصيبوا بفيروس كورونا، في مركز احتجاز شمال شرق م...





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