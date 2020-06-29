2020/06/29 | 21:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى اعلن مصدر طبي عن تسجيل اصابات بكورونا بين معتقلين في سجن شرطة المقدادية في محافظة .وقال المصدر ان الفحص المختبري لعينات أخذت من المعتقلين يشتبه باصابتهم بفايروس كورونا في سجن مديرية مديرية شرطة المقدادية أظهر أصابة 5 موقوفين اغلبهم بتهمة الارهاب .واضاف ان اجراءات صحية أتخذت بعزل المصابين في ردهة الحجر الصحي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اصابات بكورونا لمعتقلين بسجن في ديالى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اصابات بكورونا لمعتقلين بسجن في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).