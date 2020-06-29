امانة مجلس الوزراء تباشر باعداد برامج التوعية الخاصة بمكافحة كورونا

2020/06/29 | 21:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الاثنين ، عن المباشرة بإعداد برامج التوعية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا .وذكرت الامانة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه ، انه إستنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة التاسعة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بشأن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لإعداد برامج توعوية مكثفة تبين الإجراءات الوقائية الصحية الواجب إتباعها من المواطنين ومؤسسات الدولة، لمكافحة فيروس كورونا ناقش المدير العام لدائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محمد طاهر التميمي، مع الجهات ذات العلاقة، آلية المباشرة بوضع الآليات الخاصة ببرامج التوعية المكثفة، التي تبين الإجراءات الوقائية الصحية، الواجب إتباعها من المواطنين ومؤسسات الدولة كافة، لمكافحة فيروس كورونا.وأشاد التميمي، بالدور البارز والجهود المكثفة، التي تبذل من قبل منظمات المجتمع المدني، من خلال المشاركات الفاعلة والحملات الوطنية المستمرة، أثناء وبعد الأزمات، والمتمثلة بتنظيم الفعاليات الإنسانية والطبية والإغاثية، وإعداد البرامج المشتركة والمستمرة، في المجالات كافة، برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وناقش المجتمعون، الآليات الخاصة بوضع برنامج توعوي مكثف، يبين الإجراءات الوقائية التي تقررها مؤسسات الدولة، لمكافحة فيروس كورونا، فضلاً عن وضع التوصيات التي سترفع إلى الإدارة العليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثم إحالتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لغرض المباشرة بالبرنامج المقر، بالتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.وحضر الإجتماع،ممثلين عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الإعلام والإتصالات وشبكة الإعلام العراقي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

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