خلية أزمة ذي قار : وضع مستشفياتنا ما زال سيئا و600 مريض يعالجون منزليا

2020/06/29 | 21:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ذي قار أكدت خلية الازمة في محافظة ذي قار، الاثنين، ان الوضع في مستشفيات المحافظة بشأن الاوكسجين مازال سيئاً.وقال المتحدث باسم الخلية حيدر حنتوش ان" الوضع في مستشفيات المحافظة مازال سيئا، ونتخوف من تكرار المشكلة في الايام القادمة لعدة اسباب تتعلق بالمواطنين وبابتعاد مصادر الانتاج الاوكسجين السائل عن ذي قار".واضاف انه" يومياً تصلنا كميات كبيرة من الاوكسجين السائل، وحاليا كميات الاوكسجين تكفي لجميع المصابين "، مشيرا الى" عدم تنظيم التوزيع ومحاولة مرافقين المرضى الاستحواذ على اكبر كمية من الاوكسجين سبب لنا الازمة".واشار حنتوش، الى ان" العامل النفسي له دور كبير على المرضى فالبعض منهم لا يحتاجون الى الاوكسجين الا انهم يصرون على استنشاقه"، مؤكداً" استخدام صحة ذي قار نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة ومن دون اعراض؛ لكن هنالك حالات من الممكن ان تتفاقم خلال ساعات او ايام وتدير الطبيب ان يكون قريبا من المستشفى".وتابع" المرضى الموجدين حالياً في المستشفيات هم 400 مريض و600 يعالجون منزلياً"، لافتا الى" وجود مؤشر ايجابي في حالات الشفاء والوفيات، حيث تم تسجيل 163 حالة شفاء اليوم 4 حالات وفاة".ونوه حنتوش انه" في حال البقاء على هذا المستوى سنكون في وضع افضل"، كاشفاً عن" اتصالات على مستوى مجلس الوزراء لمخاطبة الدول المجاورة لدعم العراق بالاوكسجين".وأرسلت العتبة العباسية المقدسة، الاثنين، خمسة أطنان من مادة الاوكسجين الى محافظة ذي قار لسد النقص فيها من الغاز في علاج مرضى فيروس كورونا.كما ارفد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، محافظة ذي قار بصهريج من الاوكسجين السائل.

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