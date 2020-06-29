رئيس إئتلاف دولة القانون ووزير التجارة يناقشان التحديات التي تواجه البلاد

2020/06/29 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، مع وزير التجارة علاء الجبوري التحديات التي تواجه البلاد اثر تفشي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط، فيما دعا المالكي الى تشكيل لجنة وزارية لإغاثة المحافظات التي تواجه ارتفاع بنسبة الإصابات بكورونا.

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