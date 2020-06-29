الجزء الثاني … سوريا: الحصار والحرب الناعمة تشريع للقسوة وتقنين للوحشية

2020/06/29 | 21:40 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الحسين شعبان باحث مفكر عراقي وإذا كان الكونغرس الأمريكي قد صادق في العام 1998 على ما سمّي “قانون تحرير العراق” السيء الصيت، فإن مصادقته اليوم على ” قانون قيصر” الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دخل حيّز التنفيذ (حزيران/يونيو/2020) يعني أن الحرب الناعمة بكل أشكالها أصبحت سالكة في كل الدروب الموصلة إلى سوريا، […]

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