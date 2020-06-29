العاني: هناك نوعان من الحشد أحدهما يقاتل الإرهاب وآخر منفلت وولاؤه لغير العراق

2020/06/29 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب ظافر العاني، وجود نوعين مختلفين من اصناف الحشد الشعبي.

وأوضح العاني في تغريدة على تويتر، ان الحشد حشدان، الاول قرة عين العراقيين على حد تعبيره، والثاني منفلت ومشبوه، مبينا ان النوع الأول يقاتل الارهاب ويبني مستشفيات للعزل الصحي، ويتبرع بالدم ويخدم الناس، ويحترم قوانين الدولة، وآخر منفلت، سلاحه مشبوه، وولاؤه لغير العراق، ويسطو على ثروات الشعب وتلك هي المليشيات، فيما لفت العاني الى ان الوقت قد حان للتمييز بين النوعين.

الحشد حشدان ؛ حشد يقاتل الارهاب ويبني مستشفيات للعزل الصحي ويتبرع بالدم ويخدم الناس ويحترم قوانين الدولة وهذا الحشد هو قرة عين العراقيين ، وآخر منفلت سلاحه مشبوه وولاؤه لغير العراق ويسطو على ثروات الشعب وهذا هو المليشيات ، وقد وحان الوقت للتمييز بينهما .#العراق_أولاً

— ظافر العاني (@DhaferAlani) June 29, 2020

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