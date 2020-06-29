السليمانية.. رجل يضرم النار بنفسه في حديقة عامة

2020/06/29 | 21:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم رجل في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، على الانتحار حرقاً بسبب "صعوبة المعيشة"، وفق ما أفادت شرطة السليمانية.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية النقيب سركوت احمد لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا اضرم النار في نفسه في الحديقة العامة بالسليمانية ما أدى إلى وفاته اثر الجروح البليغة التي اصيب بها".

وأضاف أنه "حسب المعلومات الاولية التي اخذت من اقرباء المنتحر فأن سبب الانتحار هو تراکم الدیون وسوء حالة الرجل المنتحر".

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