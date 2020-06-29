العراق يحاول السيطرة على تفشي كورونا بـ(١٢) قرار جديد

2020/06/29 | 21:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامياعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، عن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فيما اشار الكاظمي الى ان التحدي الذي يواجهه العراق في مواجهة جائحة كورونا هو تحدٍ غير مسبوق. وقال المكتب في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية».واكد في مستهل الاجتماع ان «التحدي الذي يواجهه العراق في مواجهة جائحة كورونا هو تحدٍ غير مسبوق، كشف الأخطاء الإدارية التي تراكمت عبر سنوات من سوء الإدارة، وهو ما زاد من المصاعب والآلام»، مشيرا الى ان «هذا التحدي جعلنا أمام خيار واحد وهو العمل الدؤوب، والمتفاني من أجل المواجهة وتسخير الإمكانيات كافة، خدمة للمصابين، ولأجل الحد من انتشار المرض».وتقرر خلال الاجتماع مايلي:1- الموافقة على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة ل‍وزارة الصحة، عبر المناقلات على وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019).2- استيعاب ما تحتاجه وزارة الصحة من الملاكات الطبية، عن طريق التعيين او التعاقد، على أن تؤمّن رواتبهم أو اجورهم عن طريق المناقلة، استنادًا إلى أحكام المادة (25) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019).3- أن تعد الدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن منح المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة (فايروس كورونا) راتباً تقاعدياً مساوياً لآخر راتب و مخصصات تقاضوها.4- السماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن (فايروس كورونا)، وبما يضمن فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين، وفق معايير مشددة تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين.5- تأجيل استيفاء مبالغ بيع قناني(الأوكسجين) من وزارة الصحة لحين تحسن الوضع المالي للوزارة .6- تتولى وزارتا الصحة والخارجية التنسيق مع المعنيين في الدول التي أعلنت احتمالية توصلها إلى علاج (فايروس كورونا)، وكذلك التفاوض من أجل حصول العراق على الأدوية والمستلزمات الطبية، وبما يضمن الحد من عدد الوفيات، وفق السياقات المعتمدة من قبل وزارة الصحة .7- أن تقدّم الشركات العامة الرابحة، والتشكيلات التي تعمل بنظام التمويل الذاتي الدعم اللازم ل‍وزارة الصحة في جهودها لمواجهة الجائحة، على أن تستخدم المبالغ التي ستقدم من الجهات المذكورة من قبل مديريات الصحة العامة العاملة في المحافظات لشراء الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية شراءً مباشراً .8- تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، توافقاً مع زيادة ساعات النهار.9- تتولى قيادات العمليات في بغداد والمحافظات كافة تطبيق إجراءات حظر التجوال تطبيقاً دقيقاً، ويتحمل أفراد القيادة أو الجهة المعنية المسؤولية القانونية عن أي خروقات.10- الموافقة على دخول مادة (الأوكسجين) من المنافذ الحدودية كافة.11-استثناء العاملين في الشركة العربية ل‍صناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها (اكاي) من إجراءات فرض حظر التجوال ، لضمان استمرارية الإنتاج وتأمين حاجة البلد من مستحضرات المضادات الحياتية وتجاوز أزمة شحة الدواء.12- وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام أمانة بغداد ومديرية الدفاع المدني العامة بحملات تعفير واسعة في بغداد تشمل المناطق التي شهدت تسجيل نسبة عالية من الإصابات.إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1749 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، و1852 حالة شفاء، و83 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إنه «تم فحص (11172 ) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (532120)».وأضاف البيان أن «مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ( 1749) الإصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 241بغداد / الكرخ 184مدينة الطب 2النجف الأشرف 87السليمانية 95 أربيل 40 دهوك 4 كربلاء 84كركوك 50 ديالى 57واسط 56 بابل 82 البصرة 218 ميسان 124 الديوانية 138 ذي قار 200 الأنبار 5 نينوى 12 صلاح الدين 50 المثنى 20 «.وتابع، أن «حالات الشفاء بلغت 1852 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 292 بغداد الكرخ 461 النجف 48السليمانية 14 أربيل 27 كركوك 31كربلاء 57 ديالى 66 واسط 240 البصرة 127ميسان 114 بابل 30 ذي قار 163 الديوانية 16 الأنبار 91 نينوى 21صلاح الدين 33 المثنى 21».وأشار البيان، إلى «تسجيل 83 حالة وفاة وكما يلي :بغداد الرصافة 19 بغداد الكرخ 8 مدينة الطب 6 النجف 1 السليمانية 4اربيل 2 كربلاء 3كركوك 3 ديالى 7 واسط 5 البصرة 6 ميسان 6 بابل 3 الديوانية 1 ذي قار 4 الأنبار 1 المثنى 1 صلاح الدين 3».وختمت وزارة الصحة بيانها بالقول إن «مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق يبلغ : 47151، ومجموع حالات الشفاء : 22974، وإجمالي الراقدين: 22338، والراقدين في العناية المركزة: 336، ومجموع الوفيات: 1839».

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