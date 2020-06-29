تجهيز خمس مختبرات جديدة لفحص كورونا في البصرة

2020/06/29 | 21:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / صفاء الفريجي أعلن محافظ البصرة، أسعد العيدانيّ، اليوم الإثنين، (29 حزيران 2020)، تجهيز 5 مختبرات جديدة لفحص كورونا في المحافظة.واجتمع العيداني مع مدراء المستشفيات بساعة متأخرة من الليلة الماضية، وعقد بعد ذلك مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن «الهمّم والمعنويات عالية في التصدي للفيروس».وأضاف: «ستجهز 5 مختبرات خلال هذا الأسبوع لفحص المشتبه بإصاباتهم، ونطمح لإنجاز 3 مختبرات إضافية تجنبنا تأخر ظهور نتائج الفحص».وأشار إلى أنه «ستجهز عجلات خاصة للذهاب إلى المتعافين وتسهيل عملية تبرعهم ببلازما الدم، تجنباً لمسألة خوفهم من الذهاب إلى المستشفى للتبرع». وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأحد، تسجيل 2140 إصابة و96 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.ووصل مجموع الإصابات بالفيروس في عموم العراق إلى 45402 إصابة، فيما بلغت حالات الشفاء الكلية 21122، ومجموع الوفيات 1756.

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