يوفنتوس يجدد عقدي بوفون وكيليني لعام واحد

2020/06/29 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي اليوم الاثنين، تجديد عقد نجميه، حارس المرمى جانلويجي بوفون و”صخرة” الدفاع جورجيو كيليني، لمدة عام حتى 2021.وكتب يوفنتوس عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نبأ رائع: جدد جانلويجي بوفون وجورجيو كيليني عقديهما مع يوفنتوس لعام إضافي”.ويعتبر بوفون البالغ 42 عاما وكيليني البالغ 35 عاما من […]

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