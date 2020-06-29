2020/06/29 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 1852 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد المتعافين من كورونا في بلد عربي يتجاوز المصابين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد المتعافين من كورونا في بلد عربي يتجاوز المصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).