لبنان والعراق ينتفضان ضد أمريكا صوتاً واحداً

2020/06/29 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحد العراقيون واللبنانيون في الرد على التدخلات الامريكية المتزامنة التي حدثت في بلديهما، فغرد اللبنانيون بـ#السفيهة_الامريكية في اشارة الى السفيرة ا...

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