الأرض على موعد مع حدث فلكي “غريب” مطلع تموز المقبل.. مرتبط بنهاية العالم حسب أسطورة “المايا”!

2020/06/29 | 21:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يترقب كوكب الارض، حدث فلكي غريب، مطلع تموز المقبل، يكون خلاله جميع الكواكب مصطفة بصف واحد وتكون مرئية.ونشرت صفحة تلسكوب العراق المهتمة بمراقبة وتصوير الكواكب، تدوينة رصدتها “يس عراق” قالت فيه إنه “مع بداية شهر تموز ستكون جميع الكواكب مرئية من الارض بحدث فلكي يسمى موكب الكواكب “.وبينت ان “ظاهرة […]

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