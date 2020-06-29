بالوثيقة.. استثمار النجف تعلن عدم إحالة مطار المحافظة كفرصة استثمارية

2020/06/29 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أظهرت وثيقة موقعة باسم رئيس هيئة استثمار النجف ضرغام كيكو يعلن فيها عدم إحالة مطار النجف كفرصة استثمارية.وعزا كيكو ذلك الى أن المطار مشروع متكامل بالكفاءات والاموال.

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