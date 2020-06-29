2020/06/29 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراق عزت الشابندر، الاثنين، ان التفاوضات التي جرت بين الجانبين العراقي والامريكي تطرقت الى انهاء قوات الحشد الشعبي بالعراق، مؤكد جاهزية فصائل المقاومة للدفاع عن البلاد وحدوده.و قال الشابندر في حديث لقناة “العهد”، ان ” فصائل المقاومة الاسلامية ضحت من اجل العراق و هي جاهزة لتضحي ايضا وتحمي العراق وحدوده”.و اضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: فصائل المقاومة تضحي من اجل العراق و التفاوض مع امريكا تطرق الى انهاء الحشد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: فصائل المقاومة تضحي من اجل العراق و التفاوض مع امريكا تطرق الى انهاء الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).