خلية الأزمة بكركوك تقرر فرض حظر شامل للتجوال

2020/06/29 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كركوك

قررت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة،وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في كركوك ابتداءا من يوم غد الثلاثاء ولغاية الاحد المقبل".

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بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو خلية الازمة الصحية في ديالى وسام سعدون، الاثنين (29 حزيران 2020)، عن اسباب زيادة الاصابات في الكوادر الصحية بفيروس كورونا، فيما أوضح حقيقة دور اشعة الشمس في زيادة المناعة.

وقال سعدون في حديث لـ (بغداد اليوم)، ا

بغداد اليوم - متابعة

حذر مدير مستشفى ببغداد من خطأ تقع فيه عوائل عراقية ويسمح بدخول فيروس كورونا لمنازلها رغم اعتماد أساليب الوقاية المعروفة فيما حدد المرحلة العمرية الأكثر إصابة بالفيروس وفقاً للبيانات.

وقال مدير مستشفى أبن البلدي د.



طالب التميم

بغداد اليوم - متابعة

حذر طبيب عراقي متخصص بعلم الأمراض من أن تعافي اشخاص من فيروس كورونا لا يعني عدم احتمالية اصابتهم به من جديد في حال حدث طفرة جينية للفيروس فيما أشار الى ان هناك دراسات تشير الى احتمالية ظهور نسخة أشرس من الحالية بعد عدة أشهر.

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