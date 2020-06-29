دولة عربية تستعد لإعلان اكتشاف منجم ذهب “ضخم”

2020/06/29 | 22:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت جريدة “الدستور” المصرية إن الحكومة المصرية تستعد خلال الأيام المقبلة للإعلان لأول مرة عن اكتشاف منجم ذهب ضخم في منطقة “جبل إيقات”.وأشارت الجريدة نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، سيعلن خلال أيام عن كشف تجاري ضخم للذهب بمنطقة “جبل إيقات”، التي […]

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