الامن النيابية: تكتم على نزوح سكان قرى في دهوك بسبب تغلغل القوات التركية

2020/06/29 | 22:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاثنين، بان هناك تكتم اعلامي على نزوح سكان قرى في دهوك بسبب تغلغل القوات التركية.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” سكان 15 قرية في اطراف محافظة دهوك نزحت بسبب تغلغل القوات التركية وسط تكتم اعلامي واضح من قبل الموسسات هناك”.واضاف الركابي،ان” تعيين […]

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