 انقاذ ( 500 )  بستان ومنزل مهددة بالفيضان  شرقي كربلاء


 انقاذ ( 500 )  بستان ومنزل مهددة بالفيضان  شرقي كربلاء
2020/06/29 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..

أعلنت شرطة كربلاء، اليوم  الاثنين،  إن “أكثر من ( 500 )  بستان  ومنزل قريبة لنهر الفرات شرقي المحافظة، كانت مهددة بالفيضان لارتفاع منسوب المياه ، وتم إزالة الخطر عنها بعد جهود القوات الامنية  .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قائدي عمليات […]

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