2020/06/29 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..
أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، إن “أكثر من ( 500 ) بستان ومنزل قريبة لنهر الفرات شرقي المحافظة، كانت مهددة بالفيضان لارتفاع منسوب المياه ، وتم إزالة الخطر عنها بعد جهود القوات الامنية .
وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قائدي عمليات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انقاذ ( 500 ) بستان ومنزل مهددة بالفيضان شرقي كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، إن “أكثر من ( 500 ) بستان ومنزل قريبة لنهر الفرات شرقي المحافظة، كانت مهددة بالفيضان لارتفاع منسوب المياه ، وتم إزالة الخطر عنها بعد جهود القوات الامنية .
وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قائدي عمليات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انقاذ ( 500 ) بستان ومنزل مهددة بالفيضان شرقي كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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