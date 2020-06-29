 انقاذ ( 500 )  بستان ومنزل مهددة بالفيضان  شرقي كربلاء

2020/06/29 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، إن “أكثر من ( 500 ) بستان ومنزل قريبة لنهر الفرات شرقي المحافظة، كانت مهددة بالفيضان لارتفاع منسوب المياه ، وتم إزالة الخطر عنها بعد جهود القوات الامنية .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قائدي عمليات […]

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