تركيا تعيد 3200 من العناصر السورية في ليبيا وتخطط للسيطرة على المناطق النفطيّة

2020/06/29 | 22:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد نحو 3200 من العناصر السوريين الذين سبق تجنيدهم للقتال في #ليبيا، إلى مراكز التدريب داخل الأراضي التركية، بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في عقود بعضهم والموقعة مع القيادة التركية قُبيل إرسالهم للقتال إلى…

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