ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في ميسان

2020/06/29 | 22:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في المحافظة وقال بيان عن الدائرة تم تسجيل 124 إصابة ،اليوم، مقابل تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد حالات الشفاء لتصل الى 114 حالاة فيما توفي 4 مصابين بالفايروس.وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت على مناطق المركز في إحياء ( عواشة ، قطاع 30، […]

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