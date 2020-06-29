خلية الأزمة بكركوك تقرر فرض حظر شامل للتجوال لغاية الاحد

2020/06/29 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، فرض حظر شامل للتجوال بدءً من غد الثلاثاء ولغاية الاحد المقبل.

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