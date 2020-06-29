دور العرض التونسية تدشن إعادة افتتاحها بعد الإغلاق بفلم عراقي حديث

2020/06/29 | 22:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأ الفيلم الروائي العراقي «شارع حيفا» للمخرج مهند حيال جولة في دور العرض التونسية التي استأنفت نشاطها بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.وعاد النشاط السينمائي بفي البلاد فى 6 دور عرض فقط.وكان الفيلم قد انطلق في جولة عروض حول العالم العربي، بدأت في مصر في […]

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