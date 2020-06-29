الحشد الشعبي ينقل 77 جثمانا لمتوفين بكورونا الى مأواهم الاخير

2020/06/29 | 22:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت مديرية الطبابة في الحشد الشعبي، الاثنين، نقل 77 جثمانا لمتوفين بكوورنا الى مأواهم الاخير.وذكر اعلام المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مديرية الطبابة وبمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير”.واضاف ان “عدد الجثث التي […]

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