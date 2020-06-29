2020/06/29 | 22:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت السفارة التركية في العراق، اليوم الاثنين، ان يوم غد ستصل المستلزمات الطبية الى بغداد لمواجهة جائحة كورونا.وقالت السفارة في بيان انه "من المزمع ان تصل المستلزمات الطبية اعتبارا من الساع التاسعة صباح يوم غد المصادف 30 حزيران الى مطار بغداد الدولي او ، حيث سيتم ارسال هذه المتسلزمات من تركيا بهدف ايصالها الى المسؤولين العراقيين بموجب تعليمات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان، وذلك دعما للعراق الصديق والشقيق في مكافحته لفيروس كورونا". وتابعت انه "من المقرر ان يتم ايصال المستلزمات الطبية التي تعد هدية من الشعب التركي الى الشعب العراقي، في بغداد الى وزارة الصحة والبيئة العراقية والى سلطات محافظة واسط، وكذلك في كركوك التي ستكون ضمن المسار المستمر للطائرة، الى سلطات محافظة كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة التركية: ستصل المستلزمات الطبية الى بغداد يوم غد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة التركية: ستصل المستلزمات الطبية الى بغداد يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).