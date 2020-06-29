محافظ ذي قار يفتتح مستشفى في سوق الشيوخ 

2020/06/29 | 22:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..افتتح محافظ ذي قار ورئيس خلية الازمة ناظم الوائلي ، اليوم الاثنين ، مستشفى كرفاني سعة 50 سريرا في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .وقال والوائلي ان ” المستشفى سعة 50 سريرا ، خصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في القضاء ، مهدى من كتائب حزب الله “.وذكر قائممقام قضاء سوق الشيوخ […]

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