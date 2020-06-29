برشلونة يضم نجم يوفنتوس ويحصنه بشرط جزائي خرافي

2020/06/29 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لانتقال البوسني ميراليم بيانيتش من “السيدة العجوز” إلى النادي الكتالوني مقابل 60 مليون يورو.وذكر بيان النادي الكتالوني، أن بيانيتش البالغ 30 عاما سينضم إلى صفوفه بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة لـ5 ملايين […]

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