2020/06/29 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات لإقرار قانون يعد المناسبة عيداً وطنياً للبلاد 100 عام على ثورة العشرين التحرّرية بغداد – الزمان تدخل ذكرى ثورة العشرين الوطنية، التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني للعراق في 30 حزيران 1920 مئويتها الاولى، اليوم الثلاثاء.وبرغم مرور قرن على ذكراها فان اصداء اندلاعها وانتشارها في طول العراق وعرضه تتكرر.ودعا ناشطون الى عد […]

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