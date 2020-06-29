2020/06/29 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل قفزة في حالات الشفاء وإنخفاض بعدد إصابات كورونا اللجنة العليا تمدّد التجوال وترفض مقترح الحظر الشامل خلال الأيام المقبلة بغداد – قصي منذر قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عدم فرض حظر التجوال الشامل خلال الأيام المقبلة ، وتقليل ساعاته من السابعة مساء الى السادسة صباحا من كل يوم، فيما سجلت وزارة الصحة […]

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