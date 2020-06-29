2020/06/29 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وعمّان تبحثان إستكمال إتفاق الربط الكهربائي والإنترنت بغداد – عبد اللطيف الموسوي بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم مع السفير الاردني منتصر الزعبي العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها.وأكد بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها استكمال اتفاق الربط الكهربائي والإنترنت […]

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