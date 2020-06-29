كيف نكتشف الشامات الخطرة؟

2020/06/29 | 23:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، مدير مستشفى 71 بموسكو ، كيف يمكن تشخيص الشامة التي يمكن أن تتطور إلى سرطان الجلد.ووفقا له، يمكن تقييم حالة الشامات في الجسم باستخدام منظومة ” A، B، C، D، E “.الحرف – “Asymmetry “A، يشير إلى عدم التناظر.أي إذا قسمت الشامة إلى نصفين وظهرا غير […]

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