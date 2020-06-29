عملاء إسرائيل المعتمدون يتهمون كل معارض وطني بالعمالة لإسرائيل- على جدار الثورة المغدورة رقم : 278 - جريس الهامس

2020/06/29 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس عملاءإسرائيل المعتمدون يتهمون كل من تصدى لجرائمهم بالعمالة لإسرائيل ؟؟ على جدار الثورة المغدورة رقم : 278 في يوميات الثورة السورية المغدورة لم نترك وسيلة متاحة لإنقاذ الثورة من مخالب الإخولن المسلمين والدكاكين الحزبية الملغومة المتحالفة معهم وحملة الشهادات المرتزقة وكل من نفّذ مخطط الثورة المضادة معهم الذين حوّلوا إنتصار الثورة التي وصلت طلائعها إلى المزة والزبلطاني وساحة العباسيين بدمشق إلى ......





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