تحذير جديد بشأن كورونا.. منظمة الصحة تدعو لتصرف فوري بدون انتظار لقاح

2020/06/29 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

تحذير جديد تطلقه منطمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد، يدق ناقوس الخطر ويدعو الدول للتحرك.

وحذرت المنظمة الاثنين من أن وباء كوفيد-19 "أبعد ما يكون من نهايته" داعية العالم إلى التصرف بدءا من الآن بدون انتظار لقاح.

وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الانترنت "الثلاثاء، سيكون قد مر ستة أشهر منذ تلقت منظمة الصحة العالمية التقارير الأولى بشأن مجموعة إصابات بالتهاب رئوي مجهول السبب في الصين نريد جميعا أن ينتهي ذلك.



لكن الواقع الصعب هو أن الأمر أبعد ما يكون من نهايته".

ووفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الاثنين فقد تم تسجيل قرابة 502 ألف وفاة وأكثر من 10 ملايين إصابة بالفيروس في العالم.

وبهذه الحصيلة تكون أعداد ضحايا الجائحة قد تضاعفت في غضون أقل من شهرين عندما كانت حصيلة الوفيات 250 ألفا في 5 مايو، في حين سجلت الأيام العشرة الأخيرة لوحدها وفاة أكثر من 50 ألف شخص.

وتبقى الولايات المتحدة، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات 126 ألف وفاة وبعدد إصابات ناهز الـ 2.5 مليون شخص.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم _ كركوك

قررت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة،

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في كركوك ابتداءا من يوم غد الثلاثاء ولغاية الاحد المقبل".

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو خلية الازمة الصحية في ديالى وسام سعدون، الاثنين (29 حزيران 2020)، عن اسباب زيادة الاصابات في الكوادر الصحية بفيروس كورونا، فيما أوضح حقيقة دور اشعة الشمس في زيادة المناعة.

وقال سعدون في حديث لـ (بغداد اليوم)، ا

بغداد اليوم - متابعة

حذر مدير مستشفى ببغداد من خطأ تقع فيه عوائل عراقية ويسمح بدخول فيروس كورونا لمنازلها رغم اعتماد أساليب الوقاية المعروفة فيما حدد المرحلة العمرية الأكثر إصابة بالفيروس وفقاً للبيانات.

وقال مدير مستشفى أبن البلدي د.



طالب التميم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحذير جديد بشأن كورونا.. منظمة الصحة تدعو لتصرف فوري بدون انتظار لقاح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحذير جديد بشأن كورونا.. منظمة الصحة تدعو لتصرف فوري بدون انتظار لقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).