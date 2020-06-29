الصناعة: خطط لتطوير عمل الصناعات التعدينية

2020/06/29 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار وزارة الصناعة والمعادن حسين محمد علي، اليوم الاثنين، أهمية وضع خطط لتطوير عمل شركة الصناعات التعدينية.

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