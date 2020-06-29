فالنسيا يعلن إقالة مدربه

2020/06/29 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي فالنسيا الإسباني رسمياً إقالة مدربه ألبرت سيلاديس قبل ست جولات فقط على انتهاء الموسم بسبب سوء النتائج.

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