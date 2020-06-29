2020/06/29 | 23:13 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا ترسل مساعدات طبية للعراق وسط الخلاف بسبب مخلب النمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ترسل مساعدات طبية للعراق وسط الخلاف بسبب مخلب النمر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا ترسل مساعدات طبية للعراق وسط الخلاف بسبب مخلب النمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).